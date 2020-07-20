Старый Оскол, Белгородская область, , 12:48 — REGNUM Несчастный случай предотвратил спасатель на пляже в Старом Осколе Белгородской области. Дежурный спас школьника, заплывшего слишком далеко, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Мальчик 2011 года рождения вместе с семьёй отдыхал на пляже «Юность» реки Осколец. Он отплыл от берега подальше, а вернуться обратно у ребёнка не хватило сил. Школьник начал звать на помощь, его крик услышал дежуривший на пляже спасатель. Мальчика вытащили из воды, медицинская помощь ему не понадобилась.

По данным регионального управления МЧС, с начала купального сезона, который в 2020 году из-за эпидемиологической ситуации начался 16 июня, на водных объектах погибли 17 человек, в том числе три ребёнка, спасены шесть человек.