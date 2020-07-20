Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM Власти Ростова-на-Дону, практически ушедшего 17 июля из-за сильнейшего ливня под воду, после разгула стихии заявили, что ливневая канализация находится в рабочем состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Исполняющий обязанности сити-менеджера областного центра Юрий Овчинников подчеркнул, что никакая ливневая канализация не может справиться с трёхмесячной нормой осадков. Подтопление территорий также возникло из-за повышения уровня рек, в которые дождевая вода должна уходить.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что в городе ливневая система канализации в рабочем состоянии. Мы очень серьёзно сейчас подходим к вопросу её обслуживания. Однако со стихией человек не всегда может справиться. Самое главное, что мы ситуацию сдержали, и никто вчера не пострадал», — сказал и.о. градоначальника.

По словам Овчинникова, в ближайшее время власти поднимут вопрос о реконструкции ливнёвок в районах, находящихся в так называемой зоне риска. При этом чиновник считает, что «город с поставленными задачами справился».

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