Мукачево, Украина, 20 июля 2020, 09:10 — REGNUM В Закарпатье возле города Мукачево погиб тренер футбольного клуба «Мункач» Виктор Ряшко, сообщил 19 июля журналист Виталий Глагола на своём Telegram-канале.
В пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили подробности аварии:
Погибшим пассажирам было 10 лет и 23 года. 46-летняя женщина доставлена в больницу, водитель грузовика был также госпитализирован с ушибами.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Одесса — Рени в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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