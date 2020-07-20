Мукачево, Украина, , 09:10 — REGNUM В Закарпатье возле города Мукачево погиб тренер футбольного клуба «Мункач» Виктор Ряшко, сообщил 19 июля журналист Виталий Глагола на своём Telegram-канале.

«Единственный человек, выживший в автомобиле Mazda — жена тренера. Также в автомобиле было двое детей — девочка и мальчик (сын женщины от другого брака) — они также погибли. Девочке было 10 лет», — сказано в сообщении.

В пресс-службе полиции Закарпатской области сообщили подробности аварии:

«Автомобиль Mazda, за рулем которого находился 56-летний житель Мукачево, столкнулся с грузовиком Man, который двигался ему навстречу, в направлении Ужгорода. В результате удара, крупногабаритную машину выбросило с дороги, после чего она загорелась».

Погибшим пассажирам было 10 лет и 23 года. 46-летняя женщина доставлена в больницу, водитель грузовика был также госпитализирован с ушибами.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе Одесса — Рени в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли шесть человек, трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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