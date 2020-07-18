Измаил, Украина, , 10:51 — REGNUM Шесть человек погибли и трое госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Одесса-Рени», сообщает 18 июля пресс-служба главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Сообщение о столкновении, которое произошло недалеко от села Сафьян Измаильского района области, поступило в ГСЧС 18 июля в 07:46.

В результате ДТП «погибли 6 человек и 3 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 г.р.», говорится в сообщении.

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