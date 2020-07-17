Горно-Алтайск, , 09:09 — REGNUM На водных объектах Республики Алтай с начала года зарегистрировано 13 происшествий, в которых утонули 14 человек. Ещё двое числятся пропавшими без вести. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В связи с этим начальник Главного управления МЧС по региону Андрей Бурлаков заявил о необходимости усилить контроль за работой групп, проводящих рейды по местам отдыха граждан у воды.

С открытием туристического сезона с 3 июля, по словам главы региона Олега Хорохордина, важной темой стала безопасность туристов. Как отмечается, с начала года здесь зарегистрировались 94 туристические группы, всего более 800 человек. При этом один из них пропал без вести, ещё двое получили травмы.

«Мы должны понимать, что число туристов будет расти. Необходимо донести до всех прибывающих необходимость регистрации маршрута в МЧС, если люди приезжают к нам для активного отдыха, а не находятся на турбазах», — отметил глава.

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