Ангарск, Иркутская область, , 08:27 — REGNUM Обвинение в убийстве женщины, которая до настоящего времени считалась пропавшей без вести, предъявлено серийному убийце Михаилу Попкову, известному как «Ангарский маньяк». Об этом сообщает 20 июля следственное управление СКР по Иркутской области.

Попков ранее был признан виновным в убийстве 81 женщины и трёх покушениях на убийство в период с 1992 по 2010 годы. Теперь 56-летний мужчина признался, что в период с 1995 по 1998 год убил в Ангарске ещё двух женщин.

«Мы с ней повздорили, и я совершил её убийство», — рассказал Попков по время следственного эксперимента, запись которого опубликовано на канале ведомства в YouTube.

Это была молодая женщина, с которой Попков познакомился на улице. Вместе они распили спиртное и отправились в лес, пояснил он.

По одному из новых эпизодов Попкову предъявили обвинение, второе убийство пока расследуется. Попков отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима, после нового признания его этапировали в Иркутск.

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