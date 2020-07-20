Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Двое из пострадавших в результате стрельбы в американском Вашингтоне находятся в тяжелом состоянии, заявил глава городской полиции Питер Ньюсэм в ходе беседы с журналистами.

«Судя по всему, это целенаправленный обстрел. В конечном счете у нас девять человек было доставлено в местные больницы. Двое из них в серьезном состоянии», — заявил он.

Он подчеркнул, что один из пострадавших скончался от полученных ранений, у остальных шести ранения, не угрожающие жизни. Ньюсэм добавил, что нападение совершили трое негров, которые смогли скрыться с места происшествия. В настоящее время их разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о стрельбе в американской столице Вашингтоне. По первым данным, в результате происшествия погиб один человек, еще восемь были ранены. Других подробностей не сообщалось.

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