Нукуалофа, , 00:43 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах в востоко-северо-востоку от города Хихифо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 33 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Самоа. Пострадавших и разрушений не было.

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