Киев, , 15:47 — REGNUM На границе Украины с Белоруссией украинские пограничники выявили крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет, сообщает 18 июля пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Контарандные сигареты были выявлены в ночь на 18 июля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» в двух автомобилях «DAF» и «MAN», перевозивших макулатуру.

«В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тысячами и более 76 тысячами пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок», — сообщает пресс-служба пограничного ведомства Украины.

Суммарно было выявлено почти 130,3 тысяч пачек сигарет. Водителей (граждан Белоруссии) привлекли к административной ответственности, а сигареты и полуприцепы были изъяты.

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Как сообщало ИА REGNUM, на границе Калининградской области с Литвой была остановлена фура, в которой оказались контрабандные сигареты.