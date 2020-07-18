Киев, 18 июля 2020, 15:47 — REGNUM На границе Украины с Белоруссией украинские пограничники выявили крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет, сообщает 18 июля пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Контарандные сигареты были выявлены в ночь на 18 июля в пункте пропуска «Новые Яриловичи» в двух автомобилях «DAF» и «MAN», перевозивших макулатуру.
Суммарно было выявлено почти 130,3 тысяч пачек сигарет. Водителей (граждан Белоруссии) привлекли к административной ответственности, а сигареты и полуприцепы были изъяты.
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Как сообщало ИА REGNUM, на границе Калининградской области с Литвой была остановлена фура, в которой оказались контрабандные сигареты.