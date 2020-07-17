Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Анонимные «минеры» снова внесли неразбериху в график полетов из петербургского аэропорта «Пулково».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аэропорту, сообщение о заложенной взрывчатке — как в самолетах, так и в самом терминале — поступило от анонима вновь на электронную почту.

«В данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленныжому регламенту. По этой причине возможна задержка части рейсов на вылет», — объяснили в «Пулково».

Согласно онлайн-табло, задержки начались около 12:35. Судя по всему, все еще проверяют рейс «Ямала» в Салехард — время вылета не прогнозируют.

В самолеты S7 и «Уральских авиалиний» в Ярославль и Калининград соответственно только что закончилась посадка, хотя они должны были убыть еще в 12:40.

С задержкой в 1,5−2,5 часа отправлены или отправятся рейсы «Победы», Utair, S7.

Это уже не первый случай, когда петербургский аэропорт страдает от анонимных известий о заминировании. Ни разу еще угрозы не подтверждались.

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