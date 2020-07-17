Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Полиция раскрыла странное хищение в аэропорту «Пулково». Как уточняет управление на транспорте МВД по СЗФО, без пропажи «не обойтись в дождливом Петербурге».

«Люксовый зонт похищен у жителя г. Луховицы Московской области вором-рецидивистом, летевшим из Петербурга в Москву», — заявили в ведомстве. В итоге возбуждено уголовное дело.

Житель Подмосковья сообщил правоохранителям, что из пассажирского терминала пропал его зонт за 10 тыс. рублей.

Оказалось, что к краже причастен 22-летний житель Калуги. Преступление он совершил, пока ждал посадки на рейс сообщением в Москву.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу. Зонт изъят. Теперь он будет передан владельцу в Луховицы.

По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ вору может грозить до пяти лет лишения свободы.