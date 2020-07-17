* запрещённая в России организация

Симферополь, , 09:36 — REGNUM Предполагаемый участник организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан на территории Республики Крым сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Крыму, сообщила пресс-служба ведомства 17 июля.

«В поле зрения сотрудников попал местный житель 1968 года рождения, возможно имеющий отношение к религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует сообщение «Крыминформ».

В рамках оперативно-следственных действий были проведены обыски, изъята религиозная литература, компакт-диски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее более сотни обысков у адептов запрещенной в России секты «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели правоохранители в Воронежской области. Были задержаны, а затем отправлены под арест десять последователей организации.