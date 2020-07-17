Кызыл, , 07:50 — REGNUM Правоохранители Тувы подвели итоги первого полугодия 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, всего за шесть месяцев здесь зарегистрировано чуть более 3,5 тыс. преступлений, что на 16,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Благодаря этому, республике вошла в тройку регионов РФ с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений.

Наиболее сильно снизилось количество тяжких преступлений против личности. Так, за полгода произошло 54 убийства, что на 19% меньше прошлогодних показателей, 148 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-17,8%).

«Сотрудниками органов внутренних дел установлены лица, виновные в совершении более 3 тысяч преступлений. Также полицейскими пресечены противоправные действия 4 лиц, входивших в состав организованных преступных групп, причастных к совершению 13 противоправных деяний», — добавили в министерстве.

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