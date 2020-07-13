Улан-Удэ, , 07:59 — REGNUM В Бурятии за первые полгода 2020 года количество изнасилований выросло на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры по итогам анализа состоянии и динамики преступности в регионе за шесть месяцев.

Кроме того, возросло количество краж скота (на 41,8%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+34,9%), мошенничеств, убийств и покушений на убийство.

Вместе с тем за те же шесть месяцев число разбоев сократилось в два раза — на 54,1%. Также в республике стали реже хулиганить, совершать кражи из квартир, рубить незаконно деревья в лесу и так далее.

В целом за полгода здесь зафиксировали более 10,5 тыс. преступлений, что на 5,9% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.

«Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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