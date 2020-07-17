Чунцин, Китай, , 06:55 — REGNUM Два человека стали жертвами схода оползня на юго-западе Китая, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

В результате схода оползня в районе Кайчжоу города центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая погибли два человека, еще четверо пропали без вести.

Сход оползня был вызван мощными непрекращающимися ливнями, которые обрушились на регион. Суммарно в некоторых районах выпало за сутки более 100 мм осадков, в результате чего дороги оказались затоплены.

Власти продолжают поисково-спасательную операцию. Напомним, что в результате схода оползня 8 июля в центральной китайской провинции Хубэй погибли четыре человека.