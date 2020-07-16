Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который напугал прохожих игрушечным автоматом. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 10 часов утра в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурге 16 июля. В дежурную часть полиции от прохожих поступило сообщение, что у дома 71 на проспекте Римского-Корсакова гуляет мужчина с предметом, похожим на автомат.

«Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который зарабатывает на жизнь случайными заработками ремонтом. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, с игрушечным автоматом», — говорится в сообщении.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за мелкое хулиганство с последующим принятием мер в виде административного ареста.