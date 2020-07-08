Саранск, , 10:39 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по республике по ч.3 ст.290 УК РФ и ч.1 ст.291.2 УК РФ («Получение взяток, мелкое взяточничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Установлено, что в сентябре 2019 года сотрудник колонии получил от одного из заключенных переводом на банковскую карту 5 тыс. рублей за общее покровительство и не выявление возможных фактов нарушений режима. Позднее от этого же заключённого он получил ещё 15 тыс. рублей из ранее оговорённых 30 тыс. рублей за пронос на территорию колонии мобильного телефона.

В октябре того же года бывший сотрудник колонии был задержан на автодороге в Зубово-Полянском районе при получении взятки в размере 150 тыс. рублей от этого же заключённого.

Бывший правоохранитель получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законодательством сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было передано в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего начальника энергомеханического отдела ФКУ ИК-17 УФСИН России по республике по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Обвиняемый за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей должен был пронести в колонию запрещенные предметы — 30 мобильных телефонов, затем телефоны необходимо было передать одному из заключенных.

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