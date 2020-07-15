Саратов, , 14:09 — REGNUM Очередное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком произошло в Саратове 15 июля. На кольцевой автодороге столкнулись автомобиль Киа и большегруз, сообщает регион64 со ссылкой на ГИБДД.

ДТП произошло недалеко от поселка Красный Октябрь. В областную больницу доставили 37-летнюю пассажирку легковушки, которая от полученных травм скончалась в медучреждении. В иномарке также находились ее муж, который был за рулем, и шестилетний ребенок. Пострадавших на скорой доставили в стационар.

Сотрудникам ГИБДД предстоит установить обстоятельства дорожно-транспортного-происшествия, в котором погибла женщина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области назначена доследственная проверка после гибели 49-летнего водителя автомобиля «МАН» на федеральной трассе «Саратов — Сызрань — Волгоград».

Читайте также: В Саратовской области водителя большегруза раздавило во время замены колеса