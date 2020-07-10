Саратов, , 18:43 — REGNUM В Саратовской области назначена доследственная проверка после гибели 49-летнего водителя автомобиля «МАН» на федеральной трассе «Саратов — Сызрань — Волгоград». Об этом сообщает пресс-служба СКР по Саратовской области.

Установлено, что 9 июля 2020 года вечером на 365-ом км федеральной автомобильной трассы «Саратов-Сызрань-Волгоград», на удалении около 2-х км от поселка Сергиевский Саратовского района, у автомобиля «МАН», следовавшего из Волгоградской в Саратовскую область, лопнуло заднее правое колесо. Водитель для устранения неисправности расположился под автомобилем. В этот момент одна из пневмоподушек вышла из строя, вследствие чего большегруз опустился и придавил водителя запасным колесом. Находившийся неподалеку напарник поспешил на помощь, но извлечь пострадавшего не смог.

Мужчина сообщил о случившемся в экстренные службы. Помощь прибывших медиков не понадобилась, они лишь констатировали смерть.

Следователи провели осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате ДТП легковушки с грузовиком на автодороге Саратов-Вольск 30 декабря 2019 года.

Читайте также: Под Саратовом автомобиль разорвало пополам при столкновении с грузовиком