Колпино, Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Полиция разыскивает трех неизвестных людей в масках, которые напали с дубинками на прохожего на улице в Колпино, избили его и отняли украшения на 607 тысяч рублей. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение злоумышленников на безработного мужчину было совершено днем 13 июля на проспекте Ленина в Колпино. Трое неизвестных в масках накинулись с дубинками на потерпевшего, избили его, после чего скрылись на «Мерседесе».

Потерпевшему неработающему 49-летнему мужчине, понадобилась медицинская помощь. Однако уже на следующий день он обратился в полицию с заявлением о том, что преступники, избив дубинками, открыто похитили у него часы, золотую цепочку и золотой крест.

«Общая сумма ущерба 607 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Полицией приняты меры к розыску и задержанию нападавших», — уточнили в ведомстве.