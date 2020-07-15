Пенза, , 08:08 — REGNUM На Пензенскую область вечером 14 июля 2020 года обрушился ураганный ветер, последствия которого привели к перебоям с подачей электричества, поваленным деревьям, сорванным крышам. Фотографии и видео очевидцы активно выкладывают в соцсети.

В столице региона на дороге-дублере Окружной повалено несколько деревьев, со слов автомобилистов, минимум в двух местах. На улице Тиражной в Пензе дерево упало на ехавший по дороге автомобиль. На улице Пушанина напротив школы № 20 от порывов ветра также не устояло дерево. В селе Засечном сорвало крышу у строящегося здания. Жители жалуются на перебои с электричеством.

В региональном МЧС сообщили, что в зоне отключения частично находятся четыре района — Городищенский, Бессоновский, Кузнецкий и Сосновоборский. На месте работают личный состав, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области 28 июня 2020 года прошел сильный град. В Белинском районе от стихии пострадали урожай и автомобили.

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