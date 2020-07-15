Джакарта, , 06:15 — REGNUM По меньшей мере 15 человек стали жертвами ливневых паводков, от которых пострадала провинция Южный Сулавеси в Индонезии, 15 июля передает телеканал Channel News Asia со ссылкой на власти региона.

Отмечается, что точное количество погибших и пропавших не удается подсчитать, поскольку до ряда районов пока невозможно добраться. При этом только в одном из микрорайонов в списке пропавших без вести включены 56 жителей.

В округе Северный Луву примерно две тысячи человек укрылись во временных убежищах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что из-за паводков, вызванных дождями на юго-западе Японии, 14,8 тысячи домов подверглись частичному или полному разрушению.

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