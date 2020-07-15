Каир, , 01:28 — REGNUM Крупный пожар произошел в результате утечки на нефтепроводе в пригороде египетской столицы Каира, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение местных властей.

Сообщается, что нефтепровод пролегал под автотрассой в пригороде столицы Египта. Из-за утечки и возникшей искры начался пожар, в результате которого загорелись несколько автомобилей на дороге. Нефтепровод был перекрыт на этом участке, пожарным позднее удалось взять возгорание под контроль.

Из-за пожара загорелись более 20 автомобилей, несколько водителей успели покинуть свои транспортные средства. В результате происшествия пострадали 17 человек, их госпитализировали.