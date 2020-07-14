Ростов-на-Дону, , 16:12 — REGNUM С начала жатвы 2020 года в Ростовской области площадь пожаров на полях уборки урожая достигла почти 250 гектаров. Всего произошло семь возгораний, сообщил журналистам заместитель начальника регионального управления МЧС России Владимир Устин. По словам спикера, основная причина возгораний — поджог. Злоумышленники могут попасть под уголовное преследование.

«Также проверки показывают, что собственники и арендаторы земель не выполняют требования пожарной безопасности. Так, большинство полей не опаханы, в то время как вдоль дорог и лесополос ширина защитной полосы должна составлять не менее 4 метров. Это способствует распространению огня на большие территории», — отметил Владимир Устин.

ИА REGNUM напоминает, что пожары уничтожили 65 гектаров озимой пшеницы в Ремонтненском и Егорлыкском районах. В Волгодонском районе огнеборцы справились с загоранием стерни на площади 300 квадратных метров.

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