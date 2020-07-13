Улан-Удэ, , 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 12 июля в улан-удэнском стационаре скончались две пациентки 78 и 86 лет.

«Одна пациентка 78 лет перенесла ишемический инсульти имела сопутствующую хирургическую патологию, находилась на стационарном лечении 18 дней, из них — в реанимации 15 дней», — отметили в штабе.

У второй скончавшейся имелись сопутствующая ишемическая кардиомиопатия, а также хроническая сердечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Женщина была госпитализирована в начале июня, 16 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Таким образом, всего с начала эпидемии умерло 29 пациентов с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля умерла 68-летняя пациентка с коронавирусом от ишемической болезни сердца со сложными нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной недостаточностью, с новой коронавирусной инфекцией.

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