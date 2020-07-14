Гюмри, Армения, , 00:58 — REGNUM Сильный ливень и град в армянском городе Гюмри создали чрезвычайную ситуацию, полностью парализовав жизнь во втором по величине населённом пункте страны. Видеокадры ЧС 13 июля опубликовали пользователи социальных сетей.

https://www.facebook.com/1822268274/videos/10214547799888372/

По водой в этот день оказались улицы, дома, проезжающие по ним машины. Как пояснили в управлении министерства по чрезвычайным ситуациям по Ширакской области Армении, бригады спасателей даже не успевают выезжать на вызовы граждан.

«Уже зарегистрировано 125 различных вызовов, начиная с домов, оставшихся под водой, заканчивая затопленными автомобилями», — сказал начальник областного спасательного управления Спасательной службы МЧС Армении Алексан Гезалян.

Добавим, проливной дождь продолжался в Гюмри несколько часов. Из-за стихии особенно труднопроходимыми стали дороги, ведущие в город, и центральные улицы.