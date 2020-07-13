Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Инфраструктура Чхороцкуского муниципалитета в Западной Грузии частично пострадала от ливней и штормового ветра. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Как рассказали журналистам в мэрии муниципалитета, подтопило дороги и участки земли, местами был сход оползней, сильный ветер сорвал крыши некоторых домов. Сообщается о повреждении некоторых мостов, из-за чего введено ограничение на передвижение.

Напомним, по Грузии после жаркой погоды, когда температура воздуха доходила до 42 °C, прошли сильные ливни. Ранее СМИ сообщали, что после осадков подтопило центр города Поти.

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