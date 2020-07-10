Улан-Удэ, , 05:43 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 43 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 3341.

«Из 43 новых случаев COVID-19: 1 человек из очага в БСМП, 13 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2491 человек. В стационарах остаются 420 пациентов, 20 тяжёлых больных находятся в реанимации, из которых 9 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда больными достигает 44,1%.

За сутки также скончался 68-летняя пациентка с коронавирусом от ишемической болезни сердца со сложными нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной недостаточностью, с новой коронавирусной инфекцией. Это 27-й летальный исход среди пациентов с COVID-19 в республике.

Читайте также: В Бурятии выросло число умерших пациентов с COVID-19