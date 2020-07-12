Киев, , 19:27 — REGNUM В трех областях Украины из-за непогоды (дождь, порывы ветра) остались без света 100 населенных пунктов. Об этом 12 июля сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«Обесточены 100 населенных пунктов в трех областях, а именно: Львовская — 54, Ровенская — 29 и Закарпатская — 17», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бригады облэнерго уже привлечены в восстановлению электроснабжения.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил, что преодоление последствий наводнения в Западной Украине потребует дополнительных 2 млрд гривен или $73,5 млн.

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