Цхинвал, , 17:24 — REGNUM Гражданин Грузии, нарушивший границу и стрелявший в пограничников, задержан в Южной Осетии. Об этом 11 июля сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на Комитет государственной безопасности (КГБ) республики.

«Житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Кахеладзе Заза Михайлович… углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н.п. Ахмадз Ленингорского района, — говорится в сообщении КГБ. — При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья».

Отмечается, что пограничники были вынуждены открыть ответный огонь, поэтому нарушитель был ранен в голеностоп. Чуть позже мужчину, состояние здоровья которого удовлетворительное, задержали.

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в Южной Осетии за незаконное пребывание на территории республики задержали гражданку Грузии.