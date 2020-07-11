Николаев, Украина, , 15:10 — REGNUM В городе Николаеве активист одной из «общественных организаций» получил несквозное огнестрельное ранение в голову, его госпитализировали в медицинское учреждение с места проживания, сообщает 11 июля пресс-служба полиции Николаевской области.

Информация о ранении 33-летнего активиста одной из местных «общественных организаций» поступила правоохранителям от медицинских работников больницы скорой медицинской помощи. Характер ранения мужчины был установлен в ходе проведения операции.

По информации ресурса «Цензор.нет», раненным оказался председатель радикальной организации всеукраинское объединение (ВО) «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Николаевской области Демид Губский.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о правовой квалификации произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове был жестоко избит активист «Партии Шария». В отношении произошедшего полиция возбудила дело по статье «хулиганство».