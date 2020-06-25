Киев, , 13:41 — REGNUM По факту избиения активиста «Партии Шария» в Харькове полиция завела уголовное дело по статье «хулиганство», сообщила 25 июня пресс-служба полиции города.

По словам правоохранителей, ночью на 28-летнего мужчину напали двое неизвестных. В данный момент пострадавший находится в больнице.

Данный факт прокомментировал блогер Анатолий Шарий, заявив, что экстремистов, напавших на члена его партии, содержит организованная преступная группировка (ОПГ), находящаяся в офисе президента Украины:

«Это не шутка, не день для шуток. Это всерьёз. Это ОПГ на Банковой, содержащая ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал блогер.

В свою очередь журналист Ольга Шарий сообщила на своём telegram-канале, что все региональные офисы партии будут оборудованы «тревожными кнопками», а члены партийных ячеек получат разрешённые средства самозащиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Шарий рассказал, что на члена его партии в Харькове напали представители экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и избили битами. Шарий уверен, что нападение курировалось офисом президента Украины.

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