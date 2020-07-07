Менделеевский район, , 09:50 — REGNUM Вблизи села Икское Устье Менделеевского района Татарии вечером 4 июля на реке Кама во время лодочной прогулки в результате резкого маневра, совершенного на удалении от берега в 300 метрах, из лодки выпали семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по РТ.

Проплывавший на расстоянии около 50-ти метров от места происшествия очевидец услышал крики о помощи. Мужчина не растерялся и помог выпавшим из лодки людям, доставив их на берег. Но один мужчина 1987 года рождения во время нахождения в воде, удерживая дочь и жену, наглотался воды и захлебнулся. Очевидцы пытались на берегу оказать помощь потерпевшему, но их усилия были безуспешны.

В результате инцидента спасены шесть человек, в том числе один ребенок, погиб один мужчина. По предварительной информации, люди в лодке находились без спасательных жилетов.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала лета увеличилось количество аварий с участием маломерных судов.

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