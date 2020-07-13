Руза, Московская область, 13 июля 2020, 03:42 — REGNUM Город Руза в Московской области сильно пострадал от урагана и дождя. Насколько серьезен ущерб, выясняла на месте событий корреспондент ИА REGNUM Дарья Антонова.

У дома разрушена стена
У дома разрушена стена
Дарья Антонова © ИА REGNUM

За прорывом дамбы последовал поток такой силы, что буквально на глазах ушли под воду целые жилые кварталы — это и 60 приусадебных участков, и частный сектор, и участок дороги Волоколамского шоссе. Есть сведения, что причиной происшествия стали работы по прокладке обводного канала. Да и за состоянием дамбы, по отзывам жителей, особо не следили. Теперь ситуацией занимается прокуратура.

У дома разрушена стена
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Один дом полностью разрушен
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился помочь людям возместить понесенный ущерб. Власть обещает, что не бросит людей один на один с бедой, изучит происшествие и решит вопрос возмещения вреда.

Смотрите фоторепортаж Дарьи Антоновой «Разруха и отчаяние: с чем остались жители Рузы после потопа?».