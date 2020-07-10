Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Двоим петербуржцам, которых подозревают в убийстве пенсионера МВД в Санкт-Петербурге, предъявили обвинение. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, уголовное дело об убийстве было возбуждено по факту безвестного исчезновения 53-летнего местного жителя, пенсионера МВД. В ходе следствия установлена причастность к этому событию 24-летнего местного жителя и 33-летнего действующего сотрудника полиции — инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

По данным следствия, соучастники решили убить знакомого, чтобы не возвращать в долг 1 млн рублей. Вечером 12 мая 2020 года, они в автомобиле Hyundai Solaris, припаркованном у одного из домов по проспекту Маршала Захарова, задушили мужчину, после чего вывезли тело потерпевшего и спрятали его в заброшенном гараже, расположенный на территории Колпинский района города.

«В настоящее время в отношении соучастников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), — уточнили в ведомстве. — В ходе проведения с одним из соучастников проверки показаний на месте в вышеуказанном гараже было обнаружено тело потерпевшего».

Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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