Тбилиси, , 09:34 — REGNUM В грузинском городе Рустави в ночь на 10 июля на восьмом этаже 12-этажного жилого дома разгорелся пожар. В нем погиб молодой мужчина, который был инвалидом, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, погибший передвигался с помощью инвалидной коляски. Во время пожара пострадала его мать. Ее доставили в больницу.

Родственники рассказали, что у инвалида начались психоневрологические проблемы, но в специализированных клинках его отказывались брать на лечение из-за особых потребностей мужчины.

Сообщается, что возгорание было ликвидировано той же ночью. В его тушении участвовали четыре экипажа пожарных.