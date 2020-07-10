Санкт-Петербург, , 08:06 — REGNUM В Петроградском районе Санкт-Петербурга горит известное историческое здание на улице Большой Пушкарской, д. 7. Есть угроза распространения огня. Об этом 10 июля сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар по №1 тушат в эти минуты в доходном доме Басевича, построенном в стиле модерн.

Здание разноуровневое, высотностью 5−7 этажей, размером 30 на 40 метров. Площадь горения составляет 120 кв. м. на 5, 6, 7 этажах, есть угроза распространения огня на кровлю и по этажам здания.

Ранее региональный филиал ВООПИиК сообщал, что опасается сноса дома Басевича, 1912 года постройки, на Большой Пушкарской улице, 7. Этим домом владеет Академия танца Бориса Эйфмана, и после сноса на его месте собирались разместить апартаменты для артистов, воссоздав лишь лицевой фасад.

В свою очередь, градозащитники просили вернуть дом Басевича в программу капитального ремонта, откуда его исключили в 2016 году.

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