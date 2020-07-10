Горно-Алтайск, , 05:54 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован пятый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 9 июля скончался 93-летний участник Великой Отечественной войны, проживавший в Горно-Алтайске.

Заражение у него выявили 14 июня.

«На фоне COVID-19 возникли осложнения, в том числе пневмония и ряд сопутствующих заболеваний. Последние несколько дней он находился на искусственной вентиляции лёгких», — отметили в штабе.

Тем временем общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике превысило тысячу и достигло 1036. За сутки выявлено 42 новых носителя, в основном в Усть-Канском и Кош-Агачском районах. Выписаны из больниц с выздоровлением за всё время 484 человека.

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