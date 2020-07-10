Сеул, , 05:26 — REGNUM В Южной Корее в результате пожара в больнице погибли два человека и пострадали 28. Об этом 10 июля сообщает агентство Yonhap.

По данным пожарных, на которых ссылается агентство, трагедия произошла в больнице в уезде Кохын южнокорейской провинции Чолла-Намдо ранним утром. Пламя вспыхнуло в больничном здании в 03:34 по местному времени, а потушить пожар пожарные смогли в 06:01.

По показаниям свидетелей, возгорание первоначально возникло на первом этаже больницы. В качестве вероятной причины пожара называется проблема с электрооборудованием.

Отмечается, что всего в здании медучреждения на момент возгорания находились 86 человек. Часть из них были эвакуированы через крышу. На месте обнаружены двое погибших, состояние восьмерых из 28 пострадавших оценивается как тяжёлое.