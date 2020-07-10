Тегеран, , 08:57 — REGNUM 8 июля спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф в послании спикеру Палаты представителей Тадамори Осиме и председателю Палаты советников Японии Акико Санто выразил соболезнования в связи с гибелью японцев в результате наводнений и оползней на острове Хонсю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июля.

«Я был глубоко тронут известием о наводнениях и оползнях в Японии, которые привели к исчезновению и гибели ваших соотечественников», — сказал Калибаф в своем послании Тадамори Осиме.

«Пожалуйста, примите мои глубочайшие соболезнования и передайте мои соболезнования членам парламента, правительству и народу Японии, и особенно семьям погибших», — добавил он.

В другом послании Санто Калибаф пожелал терпения пострадавшим семьям и выздоровления раненым.

Наводнение, вызванное недавними сильными дождями на юге Японии, нанесло серьезный ущерб жилым районам, унесло жизни 51 человека. В результате, 13 пропали без вести.