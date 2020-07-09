Рейкьявик, , 16:09 — REGNUM Бывший президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон известен широкой публике появляющимися фото-материалами на страницах в социальных сетях рядом со своей собакой по кличке Самур. Перед тем, как четвероногий друг президента умер, супружеская чета успела получить образцы его ДНК и клонировать. Об этом 9 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Оулавюр Рагнар Гримссон вместе со своей супругой Доррит Муссаиф успели перед смертью собаки получить образец ее ДНК. Они послали их в Техас, США, после чего в результате процесса клонирования новая собака по имени Самсон прибыла к ним на остров.

«Это лучшее, что когда-либо случалось со мной», — призналась супруга президента.