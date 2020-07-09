Цхинвал, , 12:06 — REGNUM В Южной Осетии за незаконное пребывание на территории республики задержали гражданку Грузии. Об этом 9 июля сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу КГБ.

Как рассказали журналистам в ведомстве, задержанная вела в Южной Осетии торговую деятельность. Было принято решение выслать ее из страны.

«В соответствии со ст. 18.1 КоАП «Нарушение режима Государственной границы» 7 июля 2020 года иностранка выдворена за пределы республики», — приводят в агентстве слова пресс-службы.

Напомним, Цхинвал закрыл границу с Грузией в начале марта для защиты населения от коронавируса. С 6 июля в Южной Осетии все, у кого выявили SARS-CoV-2, победили коронавирус и были выписаны из медучреждений.