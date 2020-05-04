Каменский район, , 11:22 — REGNUM В селе Кургановка Каменского района Пензенской области в ночь с 3 на 4 мая произошел пожар, унесший жизни двух человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По улице Верхний Порядок в результате пожара сгорела кровля, выгорел срубовой дом. На ликвидацию возгорания были привлечены восемь человек и четыре единицы спецтехники.

Общая площадь пожара составила 78 кв. метров, при разборе завалов обнаружены тела погибших — женщины 1971 года рождения и мужчины 1967 года рождения, по данным PenzaInform.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли в результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове в Пензенской области. Среди погибших — трое детей.

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