Саратов, , 14:36 — REGNUM В Саратовской области после профилактического обследования скончался 94-летний ветеран Великой Отечественной войны. Эту информацию, размещенную в СМИ, проверят в региональном следственном управлении СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что ветеран 14 мая текущего года был госпитализирован для проведения профобследования в Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн, при этом жалоб на здоровье не имелось. В конце мая пенсионера выписали, но, забирая его, родственники обратили внимание на наличие у мужчины симптомов инсульта. Проведенное обследование подтвердило перенесенный ветераном инсульт. Примечательно, что персонал лечебного учреждения не сообщал родственникам о случившемся инсульте и не принял мер к своевременному оказанию помощи. Мужчина 14 июня 2020 года скончался.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают персонал, родственников погибшего и соседей по палате. Для экспертизы затребована медицинская документация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае подтвержденный летальный случай от COVID-19 в Петербурге снова произошел в Госпитале ветеранов войн, как и несколько предыдущих.

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