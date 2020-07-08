Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 38-летнему жителя Чебоксар, которого обвинили в мошенничестве под видом сотрудника органов безопасности. Ущерб оценивается почти в 400 тыс. рублей. Фигуранту уголовного дела, который уже отбывает наказание в колонии, добавили срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что в 2013 году злоумышленник ввёл в заблуждение местного жителя и его родственницу, представившись сотрудником ФСБ и пообещав за деньги оказать содействие в переквалификации преступления арестованного брата последней на более мягкую статью УК РФ. Правоохранители установили, что он также пообещал изменить меру пресечения.

«В действительности он не являлся сотрудником государственных органов, не имел никакого отношения к этому уголовному делу и не мог повлиять на принятие указанных процессуальных решений. В результате он мошенническим путем получил от них 390 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В следственном управлении отмечают, что в настоящее время злоумышленник отбывает наказание в колонии строгого режима за ранее совершенные 24 эпизода мошенничества.

Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил ему два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима, «а по совокупности приговоров путем сложения с ранее назначенным наказанием — 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии вступило в законную силу приговор в отношении 29-летнего чебоксарца, который представлялся сотрудником ФСБ и занял у пострадавших около 50 млн рублей. Ему назначено восемь лет реального лишения свободы.

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