Чебоксары, 8 июля 2020, 11:31 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 38-летнему жителя Чебоксар, которого обвинили в мошенничестве под видом сотрудника органов безопасности. Ущерб оценивается почти в 400 тыс. рублей. Фигуранту уголовного дела, который уже отбывает наказание в колонии, добавили срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Следствием и судом установлено, что в 2013 году злоумышленник ввёл в заблуждение местного жителя и его родственницу, представившись сотрудником ФСБ и пообещав за деньги оказать содействие в переквалификации преступления арестованного брата последней на более мягкую статью УК РФ. Правоохранители установили, что он также пообещал изменить меру пресечения.
В следственном управлении отмечают, что в настоящее время злоумышленник отбывает наказание в колонии строгого режима за ранее совершенные 24 эпизода мошенничества.
Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил ему два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима, «а по совокупности приговоров путем сложения с ранее назначенным наказанием — 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии вступило в законную силу приговор в отношении 29-летнего чебоксарца, который представлялся сотрудником ФСБ и занял у пострадавших около 50 млн рублей. Ему назначено восемь лет реального лишения свободы.
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