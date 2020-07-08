Казань, , 09:11 — REGNUM Под окнами одного из домов в Приволжском районе Казани утром 7 июля 2020 года обнаружили тело 4-летней девочки с признаками падения с высоты. Следственное управление СКР по РТ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Выяснилось, что накануне родители уложили ребенка спать и уснули сами. Проснувшись, девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку открытого окна. В итоге ребенок упал с 8-го этажа и скончался на месте от полученных травм.

Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, проверку в связи с падением девочки 6 мая из окна квартиры в многоэтажном доме проводят следователи в Казани.

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