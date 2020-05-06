Казань, , 19:17 — REGNUM Проверку в связи с падением девочки из окна квартиры в многоэтажном доме проводят следователи в Казани. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Татарии.

Трагический инцидент произошёл на улице Кулахметова утром 6 мая. Из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпала шестилетняя девочка. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но ребёнка спасти не удалось.

По предварительной информации, девочка вместе со своей сестрой приехала в гости к бабушке. Утром бабушка ушла на работу, пока дети ещё спали. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, по итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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