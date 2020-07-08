Рубцовск, Алтайский край, , 08:46 — REGNUM Уголовное дело по факту утопления трех, находившихся под опекой, детей 8-ми, 10-ти и 16-ти лет в городе Рубцовск Алтайского края возбудил городской следственный отдел СК РФ. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба краевого следственного управления СК России.

«Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух девочек 8-ми и 10-лет и 16-ти летнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовске», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по предварительным данным, 7 июля вечером четверо детей несовершеннолетнего возраста, которые находились под опекой, отправились для купания на реку без присмотра взрослых.

«В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а тело 8-летней девочки до сих пор не найдено», — уточняет пресс-служба.

Кроме этого, сообщается, что в данный момент идет сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу и выясняются все обстоятельства произошедшего, ведется расследование трагического инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Баргузинском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели местной жительницы, тело которой было найдено 7 июля в колодце.