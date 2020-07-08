Баргузинский район, Бурятия, , 07:25 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства гибели местной жительницы, тело которой было найдено 7 июля в колодце. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Предварительно установлено, что 55-летняя женщина проживала в селе Улюн с мужем. По данным следствия, в ту ночь она была у соседей, где распивала спиртное. Под утро женщина вернулась ненадолго домой, после чего вновь вышла, ничего не сказав мужу, и бесследно исчезла.

Её тело нашла внучка соседка, намеревавшаяся на следующий день набрать воды. На теле покойной повреждений не обнаружено. Как полагают следователи, речь идёт о несчастном случае.

«Вероятно, после застолья она решила вернуться к соседке, но по пути завернула в ее огород к колодцу, чтобы утолить жажду. Не удержавшись на краю или запнувшись о низкий край сруба колодца, пьяная женщина упала вниз и из-за алкогольного опьянения не смогла выбраться наружу, утонув в воде», — отметили в ведомстве.

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