Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновска проводится проверка по факту госпитализации выпавшего из окна мальчика. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, 7 июля из окна квартиры на четвёртом этаже выпал ребёнок. В прокуратуре отмечают, что «мальчик серьезно травмирован», его доставили в реанимационное отделение учреждения здравоохранения.

«По предварительной информации, ребёнок в момент происшествия находился на попечении матери», — говорится в сообщении.

Прокуратура выясняет причины и обстоятельства ЧП, а также проверяет деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ЧП произошло в Ульяновске в январе 2020 года. По предварительным данным правоохранителей, мальчик выпал из окна четвертого этажа, при этом накануне он был дома с матерью и бабушкой, которые находились в другой комнате. По версии силовиков, ребёнок залез на диван, с которого перебрался на подоконник открытого окна.

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